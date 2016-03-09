Написать скрипт, который выгрузит данные из файла в формате JSON

Цель задания - создать таблицу,чтобы на ее основе построить отчет, показывающий общее количество клиентов, купивших что-то 1 августа 2015 года, в группировке по времени, которое прошло с момента последнего заказа.

1. Напишите скрипт (язык не важен), который загрузит данные из файла с

заказами в формате JSON (см. вложение) (order_id, customer_id, date,price)

2. Создайте SQL таблицу (с помощью кода) для хранения этих данных

3. Напишите SQL запрос, который возвращает SQL таблицу, в которой клиенты сгруппированы по времени, которое прошло со времени последнего заказа до 1 августа 2015. См. таблицу.