Определение битого радиопотока на сайте

Есть сайт каталог радиостанций. Нужно вывести радиостанции у которых радиопоток не работает, тоесть не отвечает.

Таблица такая уже есть, но она криво работает, так как часто неправильно иногда опеределяет что радиостанция не работает. Вот так это выглядит: http://www.awesomescreenshot.com/05a5p2slbf

Мне говорили что можно это сделать как то на уровне браузера, тоесть если пользователь попал на страницу радиостанции и она не работает то такая радиостанция записывается в таблицу.

Сейчас я точно незнаю но вроде как проверка идет на уровне сервера, скрипт обходит все потоки какие есть на сайте и выводит результаты. Но точно сказать немогу, нужно чтоб толковый человек посмотрел.

Сам сайт работает на CMS DLE