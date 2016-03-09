Разработка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок129 просмотров

Мы занимаемся запчастями и нам нужен лендинг.Услуга одна, это подбор запчасти, от клиента нужна информация о наименовании запчасти и машине, далее отправляется нам.

Сделать нужно: правильный прототип, красивый дизайн, все материалы мы предоставим для наполнения.

9 лет назад
kuznetsoval2011
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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