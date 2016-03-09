Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт. Подробности о сайте: самописная CMS$Bootstrap;Php;Jquery;Yepnope.Необходимые доработки на первое время: ускорение работы сайта;исправление ошибок в верстке сайта;доработки SEO;мелкие ...
Разработка лендинга
Мы занимаемся запчастями и нам нужен лендинг.Услуга одна, это подбор запчасти, от клиента нужна информация о наименовании запчасти и машине, далее отправляется нам.
Сделать нужно: правильный прототип, красивый дизайн, все материалы мы предоставим для наполнения.
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