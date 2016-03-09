Разработка лендинга

Мы занимаемся запчастями и нам нужен лендинг.Услуга одна, это подбор запчасти, от клиента нужна информация о наименовании запчасти и машине, далее отправляется нам.

Сделать нужно: правильный прототип, красивый дизайн, все материалы мы предоставим для наполнения.