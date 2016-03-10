Нужно скопировать сайт и наполнить контентом

Есть сайт: http://www.howtogeek.com

Нужно создать новый сайт (на Wordpress), который будет иметь аналогичный вид, и добавить в него 30 статей контента из оригинального сайта (выбрать произвольных 30, только из разных категорий).

На новом сайте в меню будет только 7 категорий (без Subscribe, Discussion, без поиска). На главной странице должны быть посты, отличные от тех которые находяться в оригинальном сайте на главной, количество их будет кончено меньшее. Картинки все должны храниться на нашем хостинге (без ссылок на оригинальный сайт)

Будет предоставлен ФТП, cPanel и установлен Wordpress