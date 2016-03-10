Сделать быстрее вывод подсказок в поиске по сайту

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Завершен1 заявка113 просмотров

Здравствуйте.  

1.  помогите сделать быстрее вывод подсказок в поиске на сайте http://krekhovetskyi.net/ .  то есть, чтобы можно было печатать быстрее в самой строке поиска (а то набрал 2-3 символа и ждеш пока он раздуплится дальше) и чтобы сами подсказки выводились побыстрей (хороший пример этому сайт http://baskino.club/ ).  нужно несколько секунд продождать чтобы подсказки начали выводится.

2.  это небольшое задание.  у меня на сайте есть вкладка на страницах фильмов "Все части".   вот пример,  http://krekhovetskyi.net/granica-pustoty-sad-greshnikov-film-pervyj/ .   здесь идет вывод остальных частей фильма.  вывод идет по году выхода картины, то есть более старая часть - это 1, затем поновей - этот часть 2 и т.д.   

нужно сделать так, чтобы когда год выхода совпадает остальные части выводились по дате добавления на сайт.   в этом примере что я показал, года совпадают и вывод дальше идет произвольно.

указывайте стоимость работы и сроки выполнения.

спасибо.

9 лет назад
krehowetzcky
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
2 дня
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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад