Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0
Сделать быстрее вывод подсказок в поиске по сайту
Здравствуйте.
1. помогите сделать быстрее вывод подсказок в поиске на сайте http://krekhovetskyi.net/ . то есть, чтобы можно было печатать быстрее в самой строке поиска (а то набрал 2-3 символа и ждеш пока он раздуплится дальше) и чтобы сами подсказки выводились побыстрей (хороший пример этому сайт http://baskino.club/ ). нужно несколько секунд продождать чтобы подсказки начали выводится.
2. это небольшое задание. у меня на сайте есть вкладка на страницах фильмов "Все части". вот пример, http://krekhovetskyi.net/granica-pustoty-sad-greshnikov-film-pervyj/ . здесь идет вывод остальных частей фильма. вывод идет по году выхода картины, то есть более старая часть - это 1, затем поновей - этот часть 2 и т.д.
нужно сделать так, чтобы когда год выхода совпадает остальные части выводились по дате добавления на сайт. в этом примере что я показал, года совпадают и вывод дальше идет произвольно.
указывайте стоимость работы и сроки выполнения.
спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Цель задания - создать таблицу,чтобы на ее основе построить отчет, показывающий общее количество клиентов, купивших что-то 1 августа 2015 года, в группировке по времени, которое прошло с момента последнего заказа. 1. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте.Нужно сделать всплывающее окно(с предложением подписаться на страницу FB после определенного времени как на Adme.ru Скриншот:https://gyazo.com/da16f221483b15575a6d53f74b947d10 От вас сроки и ценаВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Устранить ошибки на сайте. Платформа 1с-bitrix https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=iservicegroup.ru&tab=mobile натроить до 100% мобильные устройста и компьютор. Иногда криво отзыв появляется на главной. https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fiservicegroup.ru%2F исправить все ошибки. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Объединить функционал скриптов написанных на Goggle Apps Script, добавить к проекту форму авторизации и несколько страниц c функционалом. ЕСТЬ: 1. Таблички с данными (Google Sheet) 2. Пространство в облаке (Google ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Задача следующая Имеются картинки с пустыми местами для вставки изображений (темплейты), пример в приложении Задача написать скрипт, желательно php, ajax, чтобы админ мог загружать и подготавливать темплейты, оригинал темплейта хранится на сервере, а ...Закрыт9 лет назад
Есть сайт каталог радиостанций. Нужно вывести радиостанции у которых радиопоток не работает, тоесть не отвечает. Таблица такая уже есть, но она криво работает, так как часто неправильно иногда опеределяет что радиостанция не работает. Вот ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мы занимаемся запчастями и нам нужен лендинг.Услуга одна, это подбор запчасти, от клиента нужна информация о наименовании запчасти и машине, далее отправляется нам. Сделать нужно: правильный прототип, красивый дизайн, все материалы мы ...Закрыт9 лет назад
- $30
Сделать прием платежей через WebMoney, и Yandex Money, QIWI.Закрыт9 лет назад