Сделать быстрее вывод подсказок в поиске по сайту

Здравствуйте.

1. помогите сделать быстрее вывод подсказок в поиске на сайте http://krekhovetskyi.net/ . то есть, чтобы можно было печатать быстрее в самой строке поиска (а то набрал 2-3 символа и ждеш пока он раздуплится дальше) и чтобы сами подсказки выводились побыстрей (хороший пример этому сайт http://baskino.club/ ). нужно несколько секунд продождать чтобы подсказки начали выводится.

2. это небольшое задание. у меня на сайте есть вкладка на страницах фильмов "Все части". вот пример, http://krekhovetskyi.net/granica-pustoty-sad-greshnikov-film-pervyj/ . здесь идет вывод остальных частей фильма. вывод идет по году выхода картины, то есть более старая часть - это 1, затем поновей - этот часть 2 и т.д.

нужно сделать так, чтобы когда год выхода совпадает остальные части выводились по дате добавления на сайт. в этом примере что я показал, года совпадают и вывод дальше идет произвольно.

указывайте стоимость работы и сроки выполнения.

спасибо.