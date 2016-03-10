Разработка виджета на javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Нужно разработать виджет. Пример в прикрепленном файле.

Писать строгов ВК: https://vk.com/ivan.sologub

JavaScript
9 лет назад
Babel
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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