Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0
Разработка виджета на javascript
Нужно разработать виджет. Пример в прикрепленном файле.
Писать строгов ВК: https://vk.com/ivan.sologub
Заявки фрилансеров
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