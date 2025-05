Web site с нуля

Добрый вечер!

Очень нужна помощь с сайтом. Это часть большого проекта в скором будущем, поэтому нужен сайт с нуля, все кастомное и так как в будущем будет подвязываться СРМ к сайту (тоже кастомно сделана на домене) уровень безопасности и тд. Сайт ориентирован на западных рынок, поэтому нужно придерживаться тенденций. Примеры сайтов смогу показать

Сейчас нужна команда/человек сделать сайт (фронт энд чтоб был готов для сео)

Итак, этап 1

1. Дизайн лого (будет состоять из названия сайта\сервиса

2. Веб сайт (важно не вордпресс и не джумла) - с нуля

3. На начальном этапе нужно примерно 7-8 основных страниц (HOME page, Pricing, FAQ, About US, and others )

4. Страницы для SEO ( блог на Wordpress)

5. Плагины. Так как сайт не на вордпрессе, все нужно делать кастомно