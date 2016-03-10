PHP скрипт обновление остатков в БД из XML

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Обновление остатков и цен в БД opencart из Yandex yml (xml)

Источник – стандартная выгрузка Yandex YML (xml для маркета)

Логика работы скрипта.

1. Выполняем запрос к БД

UPDATE `product` SET `quantity` = '0' where `upc` = 'fine'

2. Берем значение vendorCode, к нему добавляем приставку fine_

Например: в xml код BT20, будет fine_BT20

3. Находим в БД запись где ‘sku’ = vendorCode с приставкой

4. Обновляем значения.

'quantity’ = xml stock

‘price’ = xml price

5. Пишем лог что обновили и отправляем уведомление на email со статусом.

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OpencartPHP
9 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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