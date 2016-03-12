В качестве индикаторов используются свечи. Советник должен работать на любых валютных парах и с любыми таймфреймами. Проверка свечей на графике. Проверятся может 1 , 2 , 3 или 4 свечи. Если свеча ...
Добавить журнал событий, Ruby on Rails
Добавить модель (с миграцией) Типы событий EventType:
- Код;
- Название
Содержит значения:
- Превышен часовой лимит
- Превышен дневной лимит
- Превышен недельный лимит
- Превышен месячный лимит
Редактирование в админке (ActiveAdmin).
Добавить модель (с миграцией) Журнал событий (EventLog):
- Дата/время события
- Тип события (belongs_to: event_type)
- Лицевой счет (belongs_to: account)
- Организация (belongs_to: organization)
- Номер телефона, на который была отправка (item_code:string);
- Дата/время отправки уведомления (если указан получатель уведомления).
- Получатель уведомления (строка, список e-mail'ов);
- Суммы расхода за месяц, неделю, день, час (month_charge, week_charge, day_charge, hour_charge:decimal).
Заполнять из метода Account::send_limit_exceed_notify
Сделать просмотр у пользователя, в хронологическом порядке, последние события сверху
Фильтры по организации и л/счету.
Пользователю должны быть доступны события во всех организациях, к которым он имеет доступ.
Технологии:
Тесты на TestUnit (контроллер, формирование записи в журнале).
Ruby on Rails 4.2, PostgreSQL, AdminTLE
Также сделать просмотр журнала в админке (типовой вид).
Доступ к исходникам дам исполнителю после короткого собеседования по скайпу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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