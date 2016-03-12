Добавить журнал событий, Ruby on Rails

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Завершен2 заявки148 просмотров

Добавить модель (с миграцией) Типы событий EventType: 

- Код; 

- Название 

Содержит значения: 

- Превышен часовой лимит 

- Превышен дневной лимит 

- Превышен недельный лимит 

- Превышен месячный лимит 

Редактирование в админке (ActiveAdmin). 

Добавить модель (с миграцией) Журнал событий (EventLog): 

- Дата/время события 

- Тип события (belongs_to: event_type) 

- Лицевой счет (belongs_to: account) 

- Организация (belongs_to: organization) 

- Номер телефона, на который была отправка (item_code:string); 

- Дата/время отправки уведомления (если указан получатель уведомления). 

- Получатель уведомления (строка, список e-mail'ов); 

- Суммы расхода за месяц, неделю, день, час (month_charge, week_charge, day_charge, hour_charge:decimal). 

Заполнять из метода Account::send_limit_exceed_notify 

Сделать просмотр у пользователя, в хронологическом порядке, последние события сверху 

Фильтры по организации и л/счету. 

Пользователю должны быть доступны события во всех организациях, к которым он имеет доступ. 

Технологии: 

Тесты на TestUnit (контроллер, формирование записи в журнале). 

Ruby on Rails 4.2, PostgreSQL, AdminTLE 

Также сделать просмотр журнала в админке (типовой вид). 

Доступ к исходникам дам исполнителю после короткого собеседования по скайпу.

PostgreSQLRuby
9 лет назад
ukolovda
Уколов 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
9 лет назад
$7
1 день
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Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
9 лет назад