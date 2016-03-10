Доработка функционала информационной системы «amoCRM»

Доработка системы в рамках корпоративного аккаунта в «amoCRM», заключающаяся в разработке и размещении на рабочем столе специализированных виджетов, отображающих актуальную информацию по установленной логике описаной в ТЗ.

Полное ТЗ вы найдете по ссылке https://yadi.sk/i/lxkCPPn-q3Yuq

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