Доработка функционала информационной системы «amoCRM»

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Закрытнет заявок119 просмотров

Доработка системы в рамках корпоративного аккаунта в «amoCRM», заключающаяся в разработке и размещении на рабочем столе специализированных виджетов, отображающих актуальную информацию по установленной логике описаной в ТЗ.

Полное ТЗ вы найдете по ссылке https://yadi.sk/i/lxkCPPn-q3Yuq

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AmoCRM
9 лет назад
mrmaxego
Максим 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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