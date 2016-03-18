Сверстать и разработать сайт на bitrix по макету psd. Особенности проекта. Проект реализуется по этапам. Адаптивная верстка Первый этап: Главная страница Каталог проектов. ...
Почистить сайт на битриксе от спама
Хостинг забанил сайт из-за рассылки спама. Вирус. Спам рассылался с помощью скрипта sol-fasol.ru/1_files/iblock/d52/page.php
Надо устранить проблему. Прошу указывать сроки и сумму в российских рублях. Спасибо!
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