Почистить сайт на битриксе от спама

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

Хостинг забанил сайт из-за рассылки спама. Вирус. Спам рассылался с помощью скрипта sol-fasol.ru/1_files/iblock/d52/page.php 

Надо устранить проблему. Прошу указывать сроки и сумму в российских рублях. Спасибо!

9 лет назад
olesja2103
Олеся 
43 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо Андрею! Сайт вылечили-разбанили. Рекомендую.
Рекомендую сотрудничать! Оплата была произведена сразу же, когда всё было сделано. В процессе выяснилось, что задача сложнее из-за количества сайтов - за все дополнительные сайты была доплата. Буду рад сотрудничать в будущем :)

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад