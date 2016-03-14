Редизайн сайта, WEB - дизайнер .

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Здравствуйте, друзья. Нужно доработать сайт www.air24dom.ru.

ТЗ

Сделать минимальный редизайн с превращением главной страницы в что-то максимально приближённое к лэндинг странице. 

1.     Главная страница:

-Сделать минимальный редизайн главной страницы  (с сохранением текущей блоковой структуры,  комиксов) но улучшить внешний вид, шрифты,  их цвет, отдельные картинки, компановку, с задачей большего приближения к Лэндинг Пэйдж и  уменьшения времени загрузки).

- Вместо формы "Заказать звонок" поместить форму "заказать" и счётчик «Акции:  1. при заказе в течении часа скидка на монтаж  всех устройств 20%, 2.  iFresh – бесплатная установка и три бесплатных дополнительных фильтра» .  

-Возможно убрать видеоотзыв и поместить  лист обычных отзывов (для увеличения скорости загрузки). 

-В блоке «Выбрать проветриватель» ниже кнопок "подробнее" сделать ещё одну кнопку «Тяжёлая

артиллерия»,  с переходом при нажатии на неё  на страницу  "Модели", а на этой странице -  на короткое описание проветривателя  V-stat (сделать  страницу нового товара  V-stat (информация и картинки на http://ventmachine.ru/v-stat_fko_4a/69-opisanie.html  ТЗ по созданию этой страницы см. ниже).

- Доработать – преобразовать блоки «Почему обращаться к нам» и «Позвоните и закажите звонок» до стандартов Лэндинг пэйдж».

- Всё, что ещё посчитается нужным преобразовать  до хотя бы первого  приближения к стандартам Лэндинг Пейдж.

2. Улучшить общую страницу товаров "Модели".

3.     Улучшить стандартную         страничку  отдельного  товара (Аэропак, Тион О2 и т.д.)  air24dom.ru.

-В разделе страничке, где указана цена за монтаж – сделать её перечёркнутой и ниже – новая цена с указанием – «по текущей акции при заказе в течении часа».

-Добавить раздел сертификат, где поместить маленькую фотографию сертификата с

увеличением её при клике. Пока поместить везде сертификат Тиона  потом будут добавлены другие сертификаты.

4. Улучшить страничку "Контакты".

5.     На основе стандартной страницы сделать страницу нового товара  V-stat, основываясь на рисунках и фотографиях из http://ventmachine.ru/v-stat_fko_4a/69-opisanie.html,  и   http://dinal-m.ru/v-stat Но скомпоновать все по другому, чем на этих сайтах  с учётом индивидуальности  нашего сайта. Текста будут написаны отдельно на готовый проект дизайнера.

6. Обязательно вставить фотографию разводки на два помещения http://ventmachine.ru/v-stat_fko_4a/73-montazh.htmlи адаптер воздуховода (рисунок монтажа через балкон) там же с ценой воздуховода

(но другого цвета чем на представленной фотографии). 

6.     Аналогично  сделать страничку товара iFresh с нуля  на основе рисунков и фотографий http://dinal-m.ru/i-fresh  и отдельно предоставленного архива документаций. 

7. Допускаются небольшие изменения - добавления в процессе работы.

8. Важно - сотрудничать напрямую с программистом, который будет всё это реализовывать.

Спасибо.

9 лет назад
brodo
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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