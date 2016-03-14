Редизайн сайта, WEB - дизайнер .

Здравствуйте, друзья. Нужно доработать сайт www.air24dom.ru.

ТЗ

Сделать минимальный редизайн с превращением главной страницы в что-то максимально приближённое к лэндинг странице.

1. Главная страница:

-Сделать минимальный редизайн главной страницы (с сохранением текущей блоковой структуры, комиксов) но улучшить внешний вид, шрифты, их цвет, отдельные картинки, компановку, с задачей большего приближения к Лэндинг Пэйдж и уменьшения времени загрузки).

- Вместо формы "Заказать звонок" поместить форму "заказать" и счётчик «Акции: 1. при заказе в течении часа скидка на монтаж всех устройств 20%, 2. iFresh – бесплатная установка и три бесплатных дополнительных фильтра» .

-Возможно убрать видеоотзыв и поместить лист обычных отзывов (для увеличения скорости загрузки).

-В блоке «Выбрать проветриватель» ниже кнопок "подробнее" сделать ещё одну кнопку «Тяжёлая

артиллерия», с переходом при нажатии на неё на страницу "Модели", а на этой странице - на короткое описание проветривателя V-stat (сделать страницу нового товара V-stat (информация и картинки на http://ventmachine.ru/v-stat_fko_4a/69-opisanie.html ТЗ по созданию этой страницы см. ниже).

- Доработать – преобразовать блоки «Почему обращаться к нам» и «Позвоните и закажите звонок» до стандартов Лэндинг пэйдж».

- Всё, что ещё посчитается нужным преобразовать до хотя бы первого приближения к стандартам Лэндинг Пейдж.

2. Улучшить общую страницу товаров "Модели".

3. Улучшить стандартную страничку отдельного товара (Аэропак, Тион О2 и т.д.) air24dom.ru.

-В разделе страничке, где указана цена за монтаж – сделать её перечёркнутой и ниже – новая цена с указанием – «по текущей акции при заказе в течении часа».

-Добавить раздел сертификат, где поместить маленькую фотографию сертификата с

увеличением её при клике. Пока поместить везде сертификат Тиона потом будут добавлены другие сертификаты.

4. Улучшить страничку "Контакты".

5. На основе стандартной страницы сделать страницу нового товара V-stat, основываясь на рисунках и фотографиях из http://ventmachine.ru/v-stat_fko_4a/69-opisanie.html, и http://dinal-m.ru/v-stat Но скомпоновать все по другому, чем на этих сайтах с учётом индивидуальности нашего сайта. Текста будут написаны отдельно на готовый проект дизайнера.

6. Обязательно вставить фотографию разводки на два помещения http://ventmachine.ru/v-stat_fko_4a/73-montazh.htmlи адаптер воздуховода (рисунок монтажа через балкон) там же с ценой воздуховода

(но другого цвета чем на представленной фотографии).

6. Аналогично сделать страничку товара iFresh с нуля на основе рисунков и фотографий http://dinal-m.ru/i-fresh и отдельно предоставленного архива документаций.

7. Допускаются небольшие изменения - добавления в процессе работы.

8. Важно - сотрудничать напрямую с программистом, который будет всё это реализовывать.

Спасибо.