Для Wordpress написан простенький скрипт. Суть его в том, чтобы добавлять в конце URL пользовательской типа записи post_id. Что нужно сделать. Скрипт работает как надо, но проблема в том, что при редактировании ...
Парсинг сайта
Необходимо скачать марки и модели машин в таком ввиде с сайта https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx?lang=ru&cktest=true
Легковая машина -> Hyundai (EU) ->Matrix 2001-2010->Matrix 1.8i 2001-2008.
Необходимо Легковые машины, Легкие коммерческие автомобили (
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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