Парсинг сайта

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Завершен4 заявки171 просмотр

Необходимо скачать марки и модели машин в таком ввиде с сайта https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx?lang=ru&cktest=true

Легковая машина -> Hyundai (EU) ->Matrix 2001-2010->Matrix 1.8i 2001-2008.

Необходимо Легковые машины, Легкие коммерческие автомобили (

9 лет назад
kochelasov
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
9 лет назад
$15
1 день
Все было выполнено четко и качественно. Рекомендую.
Задача была поставлена четко и ясно, заказчик часто на связи, с оплатой не возникло никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
9 лет назад
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