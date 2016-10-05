Php-разработчик (Yii)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок189 просмотров

Мы ищем амбициозного разработчика в нашу команду для поддержки и разработки интересных веб-приложений на фреймворке Yii.

Требования:

  • Опыт работы с фреймворком Yii от 2х лет. Наличие портфолио с завершенными проектами
  • Знание linux систем
  • Опыт работы с git
  • Плюсом будет cron, ngnix, redis, lua, jquery
Условия:
  • Работа под руководством teamlead
  • Работа по часовой ставке от 500р/ч до 1000р/ч в зависимости от квалификации
  • Удаленная работа
  • Гибкий график работы, 100-120 часов в месяц
Мы занимаемся разработкой веб-сайтов и комплексных систем для бизнеса.
GitjQueryLinuxPHPRedisYii
9 лет назад
strikt
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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Нет заявок фрилансеров