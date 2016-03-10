Мы ищем амбициозного разработчика в нашу команду для поддержки и разработки интересных веб-приложений на фреймворке Yii. Требования: Опыт работы с фреймворком Yii от 2х лет. Наличие портфолио с завершенными проектамиЗнание linux системОпыт работы с ...
Создание сайта с необычной навигацией
Ищу специалиста для создания сайта с необычной навигацией. Подробности в личные сообщения, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Для Wordpress написан простенький скрипт. Суть его в том, чтобы добавлять в конце URL пользовательской типа записи post_id. Что нужно сделать. Скрипт работает как надо, но проблема в том, что при редактировании ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Здравствуйте, друзья. Нужно доработать сайт www.air24dom.ru. ТЗ Сделать минимальный редизайн с превращением главной страницы в что-то максимально приближённое к лэндинг странице. 1. Главная страница: -Сделать минимальный редизайн главной страницы (с сохранением текущей ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется донастроить/доработать текущие скрипты (а может и не только их) для корректного ввода даты с календаря в форме бронирования (http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com) и заказа свободных квартир (http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com/index.php?post_page4#tab_1_1). Доработки нужны для старых версий браузеров, особенно ИЕ. В случае ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо скачать марки и модели машин в таком ввиде с сайта https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx?lang=ru&cktest=true Легковая машина -> Hyundai (EU) ->Matrix 2001-2010->Matrix 1.8i 2001-2008. Необходимо Легковые машины, Легкие коммерческие автомобили (Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Делаем русификацию сайта по набору талантов (одностраничный: анкета-заявка на кастинг с прикреплением фотографий к форме заявки), перевод готов, осталось только клонировать с оригинала функционал и дизайн, плюс настроить правильную систему email оповещений с красивой версткой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Необходимо внести ряд правок и доработок на сайт krosen.ru, работающий на OpenCart: 0. В горизотнальном меню сделать выпадающие списки под брендами адаптированными под ширину и высоту текста в них - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Вёрстка 1 страницы и не простой JS скрипт - сегодня срочно, бюджет 200$ сроки реализации сегодня, оплата строго по готовности, работа на вашем сервере, до полной оплаты. Сроки до ночи, пишите ваш скайпВеб-программирование16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно решить проблему в каталоге товаров CMS OpenCart Если зайти на страницу товара, на ней отображается определенный перечень товаров https://svtsvet.com.ua/svetilniki/avarijnye-svetilniki/ (см. рис. 1) Если изменить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. Хочу реализовать интересный проект, онлайн сервис (пока для парикмахерских и салонов красоты). Сервис с общим названием «Онлайн запись». Суть сервиса: 1. Клиент (салон красоты) регистрируется на сайте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад