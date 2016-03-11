Сделать копирование текста по нажатию

Нужно сделать функцию копирования на сайте в определенную область сайта.

Пример:

$text = функция копирования;

echo $text; ?>

На сайте выводится текст:

функция копирования.

Так вот, нужно сделать так что бы при нажатие на текст, текст копировался в буфер.

Требования:

Простой, аккуратный оптимизированный код.

Что бы не было быдло кода и большой писанины так как задача простая.

+ что бы выводилось сообщение о том что текст скопирован.