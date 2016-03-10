Настройка переадресации (редиректа)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок155 просмотров

Добрый день!

Надо поставить редирект - пользователи заходят на http://домен1/ (новый), а попадают на http://домен2/ (старый сайт). Сориентируйте по срокам и цене, а также, какая информация Вам еще понадобится. Спасибо! Ольга

9 лет назад
OlgaVolkova1
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров