Мы ищем амбициозного разработчика в нашу команду для поддержки и разработки интересных веб-приложений на фреймворке Yii. Требования: Опыт работы с фреймворком Yii от 2х лет. Наличие портфолио с завершенными проектамиЗнание linux системОпыт работы с ...
Починить форму заявки, удалить вирус
Всем привет.
Нужно починить форму заявки (отправление на емаил) + удалить ссылки с пары страниц. Движек Modx
Ссылки скорее всего вирус.
Пример – verticaltechnology.ru/metall.html (Ссылки в футере)
Заявки фрилансеров
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