Починить форму заявки, удалить вирус

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Закрыт6 заявок146 просмотров

Всем привет. 

Нужно починить форму заявки (отправление на емаил) + удалить ссылки с пары страниц. Движек Modx 

Ссылки скорее всего вирус. 

Пример – verticaltechnology.ru/metall.html (Ссылки в футере) 

MODX
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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