Фактически мне нужно сделать аналог http://data.gdeltproject.org/analytics_gallery/blog/nigeria-oil-gas-network.html граф может быть очень большим если коротко, то граф - это один идентификаторов пользователя. Пользователь делает какое-нибудь действие по отношению к другому пользователю, тот, в свою очередь делает ...
Нужен крутотейший скликиватель контекстных объявлений
Нужен крутотейший скликиватель контекстных объявлений с многослойным генератором алгоритмов, что бы в несколько потоков, с разных браузеров, айпи, по сотне алгоритмов итд, + нужен интерфейс к этому добру.
Заявки фрилансеров
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