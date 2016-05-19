Построение графа связей. Веб-модуль

Фактически мне нужно сделать аналог http://data.gdeltproject.org/analytics_gallery/blog/nigeria-oil-gas-network.html

граф может быть очень большим

если коротко, то граф - это один идентификаторов пользователя. Пользователь делает какое-нибудь действие по отношению к другому пользователю, тот, в свою очередь делает другое действие по отношению к третьему, и т.д. из каждой вершины может выходить множество ребер...

По графу можно будет ходить.. (заходить на вершины - это профиля пользователей). И нужно его уметь увеличивать и уменьшать

вот http://wayofhelp.com/users/viewinfo/375/

там нажимаешь "мое дерево" и ужасаешься

если зарегатся там и зайти в "мой кабинет" то там две проекции дерева

одно по личным делам, другое по делам и их продолжениям, такое себе дерево добрых дел

мне нужна будет вебверсия в вииде отдельного модуля

я хотел все связи отображать..

но если такая ситуация, то есть несколько вариантов, я так понимаю:

1. выделенный сервак и тогда вопрос, скоько он уровней потянет

2. может отображать 3 уровня, а потом, когда клацаешь на вершину открывается еще допустим 3 уровня

вобщем мне нужна работающая реализация с нормальной скоростью вывода

На начальном этапе все равно людей будет не так много если брать 3 уровня вложенности, думаю должно прозводить нормально..

но тогда нужно, чтоб по вершине из последнего уровня клацаешь, чтоб открывало еще три вершины и т.д.

получается так:

подгружается 3 уровня вложенности - выводится дерево(причем 3 уровня в обе стороны, т.к можно помощь оказать и получить - это выходящие и входящие ребра), далее если клацаешь на вершину - появляется еще 3 уровня (за несколько сек)

как будут вершины выглядеть. Если их делать маленькими точками, то будет некрасиво. Нужно нормальными кружками. Размер даже возможно больше, чем сейчас на сайте.

и отображаться они должны по нормальному: не вываливаться за экран и распределяться более менее равномерно