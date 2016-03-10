Помощь со скриптом авторизации

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка84 просмотра

Есть скрипт авторизации на сайте https://999.md/ru/ после недавних обновлений на сайте он перестал работать. Нужно починить.

9 лет назад
badulov
Борис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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