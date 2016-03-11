Поправить шаблон WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки73 просмотра

Нужен специалист по работе с wordpress. 

Необходимо добавить в шаблон вывод дополнительного блока. 

Пример как должно быть в итоге пришлю в ЛС

WordPress
9 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 дней назад

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Нет заявок фрилансеров