Распарсить ссылку

Есть текстовая строка, например в таком виде:

ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ССЫЛКИ:

Ссылка: http://www.freeslot-hall.com/

Анкор: http://www.freeslot-hall.com/

Для естественности анкор можно склонять, разделять знаками и вставлять предлоги.

Напишите статью которая будет интересна Вашим посетителям и максимально органично впишите туда ссылку.

Нужно сформировать ссылку в правильном формате:

http://www.freeslot-hall.com/

А если в тексте перечисляется несколько ссылок, то на выходе перечислить их в правильном формате через ENTER.

Т.е. на входе функции текст, на выходе список ссылок в построчно.