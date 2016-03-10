Фактически мне нужно сделать аналог http://data.gdeltproject.org/analytics_gallery/blog/nigeria-oil-gas-network.html граф может быть очень большим если коротко, то граф - это один идентификаторов пользователя. Пользователь делает какое-нибудь действие по отношению к другому пользователю, тот, в свою очередь делает ...
Распарсить ссылку
Есть текстовая строка, например в таком виде:
ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ССЫЛКИ:
Ссылка: http://www.freeslot-hall.com/
Анкор: http://www.freeslot-hall.com/
Для естественности анкор можно склонять, разделять знаками и вставлять предлоги.
Напишите статью которая будет интересна Вашим посетителям и максимально органично впишите туда ссылку.
Нужно сформировать ссылку в правильном формате:
А если в тексте перечисляется несколько ссылок, то на выходе перечислить их в правильном формате через ENTER.
Т.е. на входе функции текст, на выходе список ссылок в построчно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Веб-программирование2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Нужен крутотейший скликиватель контекстных объявлений с многослойным генератором алгоритмов, что бы в несколько потоков, с разных браузеров, айпи, по сотне алгоритмов итд, + нужен интерфейс к этому добру.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Список работ изложен в техническом задании, там же и ссылка на проект, прошу ознакомится и указать примерную цену и срок выполнения, детали будут обсуждаться с кандидатами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подробное описание в файле тз, с радостью отвечу на все вопросы.Закрыт9 лет назад
- $300
Надо сделать галерею на сайт. Добавление фотографий, вывод на сайте, поиск по тегам фот и по альбомам. Сделать программинг и верстку. Тз подробное есть с html страничками - для визуального восприятия как должно ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть электронные каталоги запчастей такие как Мерседес, Фольксваген, Ауди, шкода, форд.. итп. Данные включают в себя привязанные каталожные номера запчастей и их расположения в автомобиле, VIN автомобилей, картинки с расположением запчастей внутри автомобиля. ...Закрыт9 лет назад
Нужен модуль для DLE 11 в обмен на деньги. форма проверки статуса авиарейсов реализовать всего три функции: Flight status (flights departing on date) https://developer.flightstats.com/api-docs/flightstatus/v2/flight ...Закрыт9 лет назад
- $250
Нужно на основе скриптов существующего сайта (URL укажу исполнителю) создать новый сайт с новым дизайном. Доступ к файлам старого сайта (сами файлы там должны остаться нетронутыми, так как сайт работает) предоставим также ...Веб-программирование34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Рассматриваем студии. Небольшой интернет-магазин высокого качества, уникальный, не шаблонный, с новостной лентой и прочим. В дальнейшем чтобы можно было запустить сео продвижение. Готовы оплатить не более 25 тысяч рублей. Что должны указать при ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад