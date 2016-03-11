Сделать копирование текста по нажатию

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки176 просмотров

Нужно сделать функцию копирования на сайте в определенную область сайта.

Пример:

$text = функция копирования;

echo $text; ?>

На сайте выводится текст:

функция копирования.

Так вот, нужно сделать так что бы при нажатие на текст, текст копировался в буфер. 

Требования:

Простой, аккуратный оптимизированный код.

Что бы не было быдло кода и большой писанины так как задача простая.

+ что бы выводилось сообщение о том что текст скопирован. 

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9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$3
1 день
Доволен работой которую сделал Роман! Хороший специалист в своем деле, всем рекомендую к нему обращаться.
Доволен заказчиком! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад