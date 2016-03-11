Фактически мне нужно сделать аналог http://data.gdeltproject.org/analytics_gallery/blog/nigeria-oil-gas-network.html граф может быть очень большим если коротко, то граф - это один идентификаторов пользователя. Пользователь делает какое-нибудь действие по отношению к другому пользователю, тот, в свою очередь делает ...
Сделать копирование текста по нажатию
Нужно сделать функцию копирования на сайте в определенную область сайта.
Пример:
$text = функция копирования;
echo $text; ?>
На сайте выводится текст:
функция копирования.
Так вот, нужно сделать так что бы при нажатие на текст, текст копировался в буфер.
Требования:
Простой, аккуратный оптимизированный код.
Что бы не было быдло кода и большой писанины так как задача простая.
+ что бы выводилось сообщение о том что текст скопирован.
Оплата сбербанк или Webmoney 200 рублей.
Выбранный исполнитель
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