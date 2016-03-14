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Функция получения источника файла на PHP
Требуется функция, которая определяет реальную ссылку на файл по редиректной.
Например, есть ссылка вида:
http://avg.com/ru-ru/thank-you?product=avf&build=avf-free
При переходе по такой в браузере начинается скачивание файла:
http://files-download.avg.com/inst/mp//AVG_Antivirus_Free_692.exe
Нужно, чтобы функция получая первую ссылку, возвращала вторую.
Ссылки могут быть временными или постоянными, мне все равно, нужно просто получать прямые ссылки на момент обращения.
Ниже даю еще примеры ссылок для отладки функции:
http://foxmail.com/win/download
http://mediaget.com/download.php?os=windows
http://95.163.15.103/download/neospy_ru/?file=exe
http://www.opera.com/ru/computer/thanks?ni=stable&os=windows
http://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-windows/downloading/
https://sourceforge.net/projects/vfd/files/latest/download
http://www.utorrent.com/intl/ru/downloads/complete/os/win/track/stable
Могу еще поискать примеры...
Обратите внимание, функция должна работать и https тоже.
Понимаю, бывают случаи, когда файл отдается PHP-скриптом, тогда ссылку будет невозможно определить или на отдельных серверах будут хитрые защиты от ботов и т.п. В части случаев используется просто мета-тег refresh, а в других случаях - другое...
Нужно, чтобы функция могла получать ссылки в большинстве случаев, а не во всех 100% случаев.
Хотелось бы получить простую и понятную функцию для использования в разных проектах, по возможности без подключения громоздких файлов классов.
Пожалуйста, указывайте конкретные сроки и стоимость.
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