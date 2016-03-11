Страница с поиском

Есть коммерческая компания, у нее по одному из продуктов есть простая посадочная страница сверстанная в ХТМЛ +CSS без всяких движков

Необходимо сделать страницу (либо раздел лендинга) в котором будет осуществляться поиск и выдача диллеров в определенном городе

По типу такого

http://star-smile.ru/set-klinik-star-smile/

возможно необходимо предусмотреть подключение ЦМС, для пополнения базы "диллеров" через админку