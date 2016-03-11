Страница с поиском

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Есть коммерческая компания,  у нее по одному из продуктов есть простая посадочная страница сверстанная в ХТМЛ +CSS без всяких движков

Необходимо сделать страницу (либо раздел лендинга) в котором будет осуществляться поиск и выдача диллеров в определенном городе

По типу такого

http://star-smile.ru/set-klinik-star-smile/

возможно необходимо предусмотреть подключение ЦМС, для пополнения базы "диллеров"  через админку

CSS
9 лет назад
kovalan
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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