Небольшие правки сайта на Джумле

Добрый день!

Необходимо внести следующий правки на сайте chop-druzhina.ru :

1. "Расчет стоимости услуги" - калькулятор, который вот тут http://chop-druzhina.ru/cost.html надо разместить в верхней части этой страницы http://chop-druzhina.ru/service.html

2. Таблицу с ценами на на этой странице http://chop-druzhina.ru/cost.html убрать и сделать вместо нее выпадающий список.

Алгоритм такой http://prntscr.com/adjgdh

Важно сохранить кликабельность услуг, на которых есть гиперссылки.

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!