Небольшие правки сайта на Джумле

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Добрый день!

Необходимо внести следующий правки на сайте chop-druzhina.ru :

1.  "Расчет стоимости услуги" - калькулятор, который вот тут http://chop-druzhina.ru/cost.html надо  разместить в верхней части этой страницы  http://chop-druzhina.ru/service.html 

2. Таблицу с ценами на на этой странице http://chop-druzhina.ru/cost.html убрать и сделать вместо нее выпадающий список. 

Алгоритм такой http://prntscr.com/adjgdh

Важно сохранить кликабельность услуг, на которых есть гиперссылки.

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

Joomla
9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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