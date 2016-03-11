Требуется специалист Python + Django + Angular

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходим специалист, хорошо разбирающийся во фреймворке Django(Python). Система работает на связке Python + Django + Angular. Страницы на сайте формируются при помощи скрипта js, с использованием angular. Нужно изменить шаблон вывода проектов, разделив в скрипте поток на два направления- "проекты" и "спецпроекты". Сейчас они находятся в одном потоке.

AngularDjangoJavaScriptPython
9 лет назад
LevluhSvetlana
Светлана 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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