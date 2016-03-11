Доработка, исправление ошибок сайта на CMS MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок98 просмотров

Нужно доработать кое какие моменты сайта, на CMS MODX функционирует сайт. Подробное ТЗ в вложении. Интересует стоимость и сроки согласно этому ТЗ! В ТЗ прописан пока первый этап! Далее будут последующие этапы за отдельную стоимость. Сайт: donarturio.ru

MODX
9 лет назад
Lukas86
Азамат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сервис - конструктор калькуляторов

    $150

    Нужно сделать конструктор калькуляторов. Есть рабочие примеры, покажу. Постараюсь описать суть и накидать тз: Требуется: 1) Драг-энд-дроп конструктор форм (взять готовый, в открытом доступе их много http://minikomi.github.io/Bootstrap-Form-Builder/  https://github.com/minikomi/Bootstrap-Form-Builder готовый, ...

    AngularBootstrap
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Страница с поиском

    Есть коммерческая компания,  у нее по одному из продуктов есть простая посадочная страница сверстанная в ХТМЛ +CSS без всяких движков Необходимо сделать страницу (либо раздел лендинга) в котором будет осуществляться поиск и ...

    CSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Функция получения источника файла на PHP

    Требуется функция, которая определяет реальную ссылку на файл по редиректной. Например, есть ссылка вида: http://avg.com/ru-ru/thank-you?product=avf&amp;build=avf-free При переходе по такой в браузере начинается скачивание файла: http://files-download.avg.com/inst/mp//AVG_Antivirus_Free_692.exe Нужно, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание робота для поднятия объявлений на сайте по продаже недвиж.

    Необходимо чтобы программа поднимала объявления на сайте по продаже/аренде недвижимости через регулируемый промежуток времени, который выбирает сам пользователь. Программа должна брать список объектов из личного кабинета и пользователь должен иметь возможность выбора объектов, которые необходимо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется программист opencart - доработка сайта

    Требуется программист с хорошим знание opencart 1.5 - для выяснения причины не работы компонента что выводит в интрнет-магазине похожий товар в карточке и делает его добавление по тегам которые прописываются при его создании в каждом ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта до идеала.

    Список работ изложен в техническом задании, там же и ссылка на проект, прошу ознакомится и указать примерную цену и срок выполнения, детали будут обсуждаться с кандидатами.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Распарсить ссылку

    Есть текстовая строка, например в таком виде: ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ССЫЛКИ: Ссылка: http://www.freeslot-hall.com/ Анкор: http://www.freeslot-hall.com/ Для естественности анкор можно склонять, разделять знаками и вставлять предлоги. Напишите статью которая ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад