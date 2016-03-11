Помощь с css

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть сайт: http://diplomomsk.ru/ и есть шаблон Wordpress (http://wp-templates.ru/footer-themes/independent-publisher.zip) .

В шаблоне нужно настроить точно такую же шапку (шрифты, размеры) как и на сайте в примере.

CSSWordPress
9 лет назад
vitashok
47 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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