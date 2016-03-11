Нужно сделать конструктор калькуляторов. Есть рабочие примеры, покажу. Постараюсь описать суть и накидать тз: Требуется: 1) Драг-энд-дроп конструктор форм (взять готовый, в открытом доступе их много http://minikomi.github.io/Bootstrap-Form-Builder/ https://github.com/minikomi/Bootstrap-Form-Builder готовый, ...
Написание парсеров на серийной основе (разовая работа)
Разовая работа. Fixed Costs проект. НЕ вакансия.
По уже утвержденному формату, необходимо писать парсеры. Парсить нужно Json, XML, HTML. Источники на HTML мы парсим с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/Selenium Оплата идет за каждый парсер отдельно.
За исполнителем остается поддержка этих парсеров (сбой работы парсера или формата исходного файла). Такие задачи оплачиваются отдельно пропорционально масштабу изменений и согласовываются как мини-подпроекты.
Планируется, что один человек будет поддерживать 10-15 парсеров порядка 6 месяцев (за доп. оплату), пока они не будут переданы в службу поддержки заказчика.
Схема работы:
1. Интерес к задаче.
2. Ознакомление и подписание NDA (во вложении).
3. Получение детального ТЗ по каждому парсеру для оценки.
4. Согласование оценки с заказчиком.
5. Получение учетки в JIRA для заведения задач по каждому парсеру.
6. Выполнение задач и баг-фиксинг по каждому парсеру.
7. Получение оплаты за каждый готовый парсер.
8. Оценка и выполнение доп. задач по каждому парсеру во время поддержки - через JIRA.
Заявки фрилансеров
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