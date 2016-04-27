Отладить поиск товаров на сайте. движок Друпал.

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Завершен2 заявки184 просмотра

Исправить (ошибки) работу поиска товаров на сайте. Сайт на ДрупалНа данный момент не ищет некоторые позиции либо на одной из раскладок (рус или анг) и некоторые позиции полностью поиск не видит. ошибки поиска по материалам/товару/свойству товара. сайт www.polytechnic-nn.com. Например 4pk833 на одном языке видит на другом нет.

и еще С2120 не ищет на обоих языках... просит пробел... Переиндексация не помогла.

Drupal
9 лет назад
Plohin
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nickolyan
Николай 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
2 дня
Очень рекомендую совместную работу с данным человеком! Заказ размещали для своей компании. Проблема оказалась сложнее, чем сначала было оценено. Тем не менее, Николай терпеливо вместе с нами чуть не в круглосуточном режиме изучал, предлагал варианты решений и реально ее "победил". Николай отражу тут также слова уважения к Вам, как человеку и профессионалу. Надеюсь на дальнейшую работу с Вами. Адекватная цена за услуги, 100%-е внимание к клиенту, никаких "минусов", только 100% фокусировка на потребности заказчика.
Рекомендую. Хоть решение задачи потребовало значительно больше времени, чем планировалось сначала, заказчик вовремя предоставлял информацию и доступы. Оперативно были сделаны массовые изменения контента на сайте, необходимые для решения задачи.

Заявки фрилансеров

nickolyan
Николай 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад