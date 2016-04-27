Отладить поиск товаров на сайте. движок Друпал.

Исправить (ошибки) работу поиска товаров на сайте. Сайт на ДрупалНа данный момент не ищет некоторые позиции либо на одной из раскладок (рус или анг) и некоторые позиции полностью поиск не видит. ошибки поиска по материалам/товару/свойству товара. сайт www.polytechnic-nn.com. Например 4pk833 на одном языке видит на другом нет.

и еще С2120 не ищет на обоих языках... просит пробел... Переиндексация не помогла.