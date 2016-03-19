создать компании по продвижению РТИ (приводные ремни) регионы Юг урал и по согласованию)
Контекстная реклама1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
создать компании по продвижению РТИ (приводные ремни) регионы Юг урал и по согласованию)
Нужен логотип, фирм бланк и визитка. подробнее вышлю на почту. просьба обозначить цены. дорогие и "среднерыночные" цены увы не интересуют.
Исправить (ошибки) работу поиска товаров на сайте. Сайт на ДрупалНа данный момент не ищет некоторые позиции либо на одной из раскладок (рус или анг) и некоторые позиции полностью поиск не видит. ошибки поиска по материалам/товару/свойству товара. сайт www.polytechnic-nn.com. ...
Необходим редизайн сайта на Друпал (www.polytechnic-nn.com). оптимизировать главную страницу. предложить добавить/удалить разделы влияющие на лаконичность сайта, удобство пользователя и продвижение .