Поскольку это наш первый опыт то проект превратился в "разведку боем". Дмитрий сразу приступил к работе. постоянно был на связи, очень приятная оперативность в работе. Конструктивный подход и погружение в задачу 100%. Он постоянно готов к поиску вариантов повышения эффективности, к конструктивному диалогу и обсуждениям. Получили широкие аналитические данные для дальнейшего совершенствования кампаний. никаких сложностей не возникло. из "уроков": я сам не учел особенности дистрибьюции и продукта на удаленные территории (затраты на логистику) что не позволило дать максимальный эффект от кампаний и точнее поставить цели. Большое спасибо за сотрудничество.