Plohin

Дмитрий Плохин Plohin

 
51 годРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dima_maltseff
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Создать кампанию в директе
Рекомендую Дмитрия как заказчика!: 1)Постановка задачи - с уточнениями все стало понятно. 2)Оплата - как договорились. 3)Коммуникация - в рабочее время на связи. Мы запускали тестовую кампанию, но конечно хотелось получить максимальный результат. Результат был, но если честно я рассчитывал на большее. По итогу я провел анализ рекламных кампаний и написал рекомендации, к рекомендациям Дмитрий отнесся очень внимательно. Надеюсь что в дальнейшем мы еще сможем поработать и все-таки добиться того результата на который рассчитываем!
Поскольку это наш первый опыт то проект превратился в "разведку боем". Дмитрий сразу приступил к работе. постоянно был на связи, очень приятная оперативность в работе. Конструктивный подход и погружение в задачу 100%. Он постоянно готов к поиску вариантов повышения эффективности, к конструктивному диалогу и обсуждениям. Получили широкие аналитические данные для дальнейшего совершенствования кампаний. никаких сложностей не возникло. из "уроков": я сам не учел особенности дистрибьюции и продукта на удаленные территории (затраты на логистику) что не позволило дать максимальный эффект от кампаний и точнее поставить цели. Большое спасибо за сотрудничество.
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nickolyan
Николай 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Отладить поиск товаров на сайте. движок Друпал.
Рекомендую. Хоть решение задачи потребовало значительно больше времени, чем планировалось сначала, заказчик вовремя предоставлял информацию и доступы. Оперативно были сделаны массовые изменения контента на сайте, необходимые для решения задачи.
Очень рекомендую совместную работу с данным человеком! Заказ размещали для своей компании. Проблема оказалась сложнее, чем сначала было оценено. Тем не менее, Николай терпеливо вместе с нами чуть не в круглосуточном режиме изучал, предлагал варианты решений и реально ее "победил". Николай отражу тут также слова уважения к Вам, как человеку и профессионалу. Надеюсь на дальнейшую работу с Вами. Адекватная цена за услуги, 100%-е внимание к клиенту, никаких "минусов", только 100% фокусировка на потребности заказчика.
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