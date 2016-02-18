Редизайн сайта на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Необходим редизайн сайта на Друпал (www.polytechnic-nn.com). оптимизировать главную страницу. предложить добавить/удалить разделы влияющие на лаконичность сайта, удобство пользователя и продвижение . 

Drupal
9 лет назад
Plohin
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров