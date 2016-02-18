Drupal и touch-friendly bootstrap dropdown menu

Есть сайт на Drupal 7 и шаблоне Bootstrap Barrio.

Сейчас пункт меню с подпунктами при наведении мыши разворачивается, и при клике, соответственно, происходит переход по ссылке. Всё здорово, но при использовании сайта с телефона или планшета курсор на пункт меню не навести, а при нажатии на него сразу происходит переход.

Задача: изменить логику меню таким образом, чтобы на мобильных устройствах при первом нажатии на пункт меню с подпунктами (любого уровня вложенности) происходило разворачивание этого пункта, а при втором — переход. При этом на десктопах переход должен всегда происходить на первом клике.

Пример: http://osvaldas.info/examples/drop-down-navigation-touch-friendly-and-responsive/ (нужно включить эмуляцию тач-интерфейса или открыть сайт с планшета/телефона).

Есть много решений, но мне не удалось заставить работать ни одно из них. Т.е. простым подключением скрипта в drupal_theme.info задачу вряд ли получится решить. Хотелось бы обойтись без говнокода и костылей. Должно работать в последних версиях Chrome, Firefox, IE.