Здравствуйте, требуется выкачать сайт/cтраницу, предупреждающую пользователей о опасности посещения сайта. Стандартными методами не выходит, цены и сроки пожалуйста указывайте сами. http://malware.testing.google.test/testing/malware/ - на сайте нет вирусов, это тестовая страница Гугла Нужно ...
Подключить CRM Tallanto для сайта на WordPress
Необходимо подключить CRM Tallanto на сайт WordPress.
Подробная инструкция есть. Детали отправлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть небольшой интернет магазин построенный на Laravel. Нужно разработать: 1) страницу где админ сайта сможет выбирать нужные позиции 2) страницу где для этих позиций будет генерироваться уникальная ссылка 3) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт-визитку на CMS WordPress по уже прорисованому макету. Особенностью данного проекта является его синхронизация с landing page.Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Настройка калькулятор и его доработка, Небольшие правки верстки, и другие правки ИМ возникающие в процессе работы.Завершен9 лет назад
- $15
Нужно подправить код (php) серверной части (математики/логики) игрового автомата. Ищу фрилансера для периодического сотрудничества.Закрытнет даты
Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Необходимо переделать сайт на WP. Что есть сейчас: функционал для оплаты с корзины Задача: изменить шаблон,русифицировать, создать функционал для наполнение товаром. Товар: карточки на топливо ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать каталог товаров под управлением Wordpress Добавить возможность сортировки по цене Добавить возможность сортировки по артикулам Убрать постраничку, все товары выводить на одной странице Форму заказа переделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется ряд работ: - настройка рассылки; - настройка поиска; - установка баннеров; Оплата по факту. Срочно сделать требуетсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад