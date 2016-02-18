Подправить PHP код серверной части игрового автомата

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Нужно подправить код (php) серверной части (математики/логики) игрового автомата.

Ищу фрилансера для периодического сотрудничества.

PHP
9 лет назад
webphp5js
Вячеслав 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
В общем ситуация такая. Исполнитель очень безответственный! Взял задание и судя по всему ничего не сделал (прошло уже более 20 дней), так как игнорирует, не отвечает на сообщения, хотя видно что периодически находится онлайн. Так же есть подозрение, что взял задание для того, чтобы присвоить себе готовый PHP код, который я ему дал для доработки. Будьте осторожны, обращаясь к данному исполнителю. Никому не советую.

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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