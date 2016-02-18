Подправить PHP код серверной части игрового автомата

В общем ситуация такая. Исполнитель очень безответственный! Взял задание и судя по всему ничего не сделал (прошло уже более 20 дней), так как игнорирует, не отвечает на сообщения, хотя видно что периодически находится онлайн. Так же есть подозрение, что взял задание для того, чтобы присвоить себе готовый PHP код, который я ему дал для доработки. Будьте осторожны, обращаясь к данному исполнителю. Никому не советую.