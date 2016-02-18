Компонент для размещения на страничках веб форм. Вебформы корректируют и создают элементы подключенных инфоблоков. Необходима настройка отображаемых свойств элемента инфоблока и возможность валидации значений. Необходима подсказка при заполнении. Необходима настройка обязательных ...
Подправить PHP код серверной части игрового автомата
Нужно подправить код (php) серверной части (математики/логики) игрового автомата.
Ищу фрилансера для периодического сотрудничества.
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