Переделать сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок175 просмотров

Добрый день.

Необходимо переделать сайт на WP.

Что есть сейчас: функционал для оплаты с корзины

Задача: изменить шаблон,русифицировать, создать функционал для наполнение товаром.

Товар: карточки на топливо

Жду предложений от фрилансеров, которые готовы начинать работу.

Шаблон мы предоставим к работе

WordPress
9 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров