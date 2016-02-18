Компонент для размещения на страничках веб форм. Вебформы корректируют и создают элементы подключенных инфоблоков. Необходима настройка отображаемых свойств элемента инфоблока и возможность валидации значений. Необходима подсказка при заполнении. Необходима настройка обязательных ...
Переделать сайт на WP
Добрый день.
Необходимо переделать сайт на WP.
Что есть сейчас: функционал для оплаты с корзины
Задача: изменить шаблон,русифицировать, создать функционал для наполнение товаром.
Товар: карточки на топливо
Жду предложений от фрилансеров, которые готовы начинать работу.
Шаблон мы предоставим к работе
Заявки фрилансеров
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