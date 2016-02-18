Есть сайт, готовый на 80% на CodeIgniter. Я создавал его с нуля, поэтому могу рассказать, что и как должно работать. Надо переделать его на более новые фреймворки: Yii или Laravel. Плотной работы около месяца.
Разработка портала для спортивных организаций
Требуется менеджер проекта, три php-программиста и веб-дизайнер.
Необходимо разработать портала для спортивных организаций со следующим функционалом:
1. Кабинет менеджера портала - ввод данных об организации, спортивном объекте, тренерах, спортсменах, судьях
2. Кабинет менеджера организации - регистрация, ввод данных об организации, спортивном объекте, тренерах, спортсменах, судьях
3. Кабинет модератора - проверка регистрирующихся компаний
3. Удобная система управления контентом
4. Система документооборота для организаций
5. Система управления проектами с возможностью организаций объединяться в один проект
Заявки фрилансеров
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