Разработка портала для спортивных организаций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется менеджер проекта, три php-программиста и веб-дизайнер.

Необходимо разработать портала для спортивных организаций со следующим функционалом:

1. Кабинет менеджера портала - ввод данных об организации, спортивном объекте, тренерах, спортсменах, судьях

2. Кабинет менеджера организации - регистрация, ввод данных об организации, спортивном объекте, тренерах, спортсменах, судьях

3. Кабинет модератора - проверка регистрирующихся компаний

3. Удобная система управления контентом

4. Система документооборота для организаций

5. Система управления проектами с возможностью организаций объединяться в один проект

PHP
9 лет назад
kuba23
49 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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