Веб приложение angular.js, google maps, bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходимо сделать простое веб приложение с использованием инструментов google maps, angular.js, bootstrap, mongo db, node.js или php+mongodb.

В двух словах: на странице отображается карта, кнопки для добавления новой локации на карте.

На карте будут отображаться только маркеры. При клике на маркере открывается окошко с информацией.

При добавлении новой локации всплывает окно с полями (описание, тип, и тд.), которые пользователь будет заполнять.

Также на странице будет фильтр отбражаемых в данный момент данных.

Разметка страниц и макет дизайна будет предоставлен.

Возможно, потребуется несложная верстка.

BootstrapMongoDBNode.jsPHP
9 лет назад
nordbad
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров