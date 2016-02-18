Есть сайт, готовый на 80% на CodeIgniter. Я создавал его с нуля, поэтому могу рассказать, что и как должно работать. Надо переделать его на более новые фреймворки: Yii или Laravel. Плотной работы около месяца.
Веб приложение angular.js, google maps, bootstrap
Необходимо сделать простое веб приложение с использованием инструментов google maps, angular.js, bootstrap, mongo db, node.js или php+mongodb.
В двух словах: на странице отображается карта, кнопки для добавления новой локации на карте.
На карте будут отображаться только маркеры. При клике на маркере открывается окошко с информацией.
При добавлении новой локации всплывает окно с полями (описание, тип, и тд.), которые пользователь будет заполнять.
Также на странице будет фильтр отбражаемых в данный момент данных.
Разметка страниц и макет дизайна будет предоставлен.
Возможно, потребуется несложная верстка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать сайт-визитку, дизайн макет - есть! https://yadi.sk/d/vr8qkvTLpPEXH фото и текстовой файлВеб-программирование29 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, нужен готовый скрипт для продажи прогнозов на спорт, цену предлагайте сами. Ничего особенного, что бы была админка, полностью должна работать оплата, размещение бесплатных, платных прогнозов, цену предлагайте сами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
нужен собственный плагин для редактирования login_page (.../wp-admin).Плагин подготовить как установочный пакет (plugin.ZIP).Вообще лучше всего с administration CSS.Условие - полностью адаптивный – следовательно, размер background-image по screenu, возможно, происходит при меньших разрешения для обрезания (но не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
робот автоответчик на сторонний сайт мониторить сообщения и отправлять автоответ сразу на сайте рейтинг зависит от скорости ответаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать парсер на php имеется пачка сайтов в txt файле, нужно, чтоб скрипт на каждый сайт парсил инфу с сайту пр-су.ру параметры такие как тиц, пр, алекса и т.п И чтоб выводил ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен хороший программист по wordpress woocommerce. Есть небольшой магазин, установлен плагин для пересчета стоимости товаров по курсу доллара. Считает неправильно графу "всего". http://screencast.com/t/eFgbwpiCD5mВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужно написать или установить имеющиеся у вас модули на сайт . 1) сёрфинг- как на буксах 2) выполнение заданий - тоже букс о третьем поговорим если сможете сделать первые 2)) также ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть генератор чисел на определенном сайте, нужно скопировать его от туда или сделать подобный. Подробности кандидатам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать модуль "Расписание" для нашего сайта на WP. Расписание должно выглядеть так: http://www.zorgefitness.ru/index.php?page=5 (этот сайт не наш). Для данного этапа дизайн и клиентскую часть (js) страницы нужно взять с указанного сайта. Основная часть работы будет ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад