Php анализатор(парсер)

Требуется написать парсер на php

имеется пачка сайтов в txt файле, нужно, чтоб скрипт на каждый сайт парсил инфу с сайту пр-су.ру

параметры такие как тиц, пр, алекса и т.п И чтоб выводил на этой же странице все параметры каждого сайта в виде таблицы!