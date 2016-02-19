Php анализатор(парсер)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок235 просмотров

Требуется написать парсер на php

имеется пачка сайтов в txt файле, нужно, чтоб скрипт на каждый сайт парсил инфу с сайту пр-су.ру

параметры такие как тиц, пр, алекса и т.п  И чтоб выводил на этой же странице все параметры каждого сайта в виде таблицы!

PHP
9 лет назад
deaded
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ofroke
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

ofroke
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад