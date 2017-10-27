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Создать скрипт с базой данных
Требуется создать небольшой скрипт с базой данных для учета работы сотрудников на мероприятиях и принятие отчетов о работе с ним.
Пользователи:
1. Админ (просмотр отчетов и оборение в кабинете - сдан или не сдан).
2. Сотрудник.
Меню:
- Документы (PDF файлы) - заливаются администратором.
- Сотрудники (добавление (около 20 строк в форме) и поиск)
- Мероприятия (добавление и поиск)
Основная задача скрипта это добавление информации о сотрудников, прикрепление на каком мероприятии они работали, могут и по несколько раз, сколько раз там бывали, заполнение отчета сотрудником, просмотри и одобрение этого отчета админом). Так же можно посмотреть кто и сколько дней работал на определенном мероприятии или кто на каких мероприятиях работал через поиск.
Можно на фреймворке, можно PHP+MYSQL + BOOTSRAP. Дизайн особый не нужен.
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