Создать скрипт с базой данных

Требуется создать небольшой скрипт с базой данных для учета работы сотрудников на мероприятиях и принятие отчетов о работе с ним.

Пользователи:

1. Админ (просмотр отчетов и оборение в кабинете - сдан или не сдан).

2. Сотрудник.

Меню:

- Документы (PDF файлы) - заливаются администратором.

- Сотрудники (добавление (около 20 строк в форме) и поиск)

- Мероприятия (добавление и поиск)

Основная задача скрипта это добавление информации о сотрудников, прикрепление на каком мероприятии они работали, могут и по несколько раз, сколько раз там бывали, заполнение отчета сотрудником, просмотри и одобрение этого отчета админом). Так же можно посмотреть кто и сколько дней работал на определенном мероприятии или кто на каких мероприятиях работал через поиск.

Можно на фреймворке, можно PHP+MYSQL + BOOTSRAP. Дизайн особый не нужен.