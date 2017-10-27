Создать скрипт с базой данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок323 просмотра

Требуется создать небольшой скрипт с базой данных для учета работы сотрудников на мероприятиях и принятие отчетов о работе с ним.

Пользователи: 

1. Админ (просмотр отчетов и оборение в кабинете - сдан или не сдан).

2. Сотрудник.

Меню:

- Документы (PDF файлы) - заливаются администратором. 

- Сотрудники (добавление (около 20 строк в форме) и поиск)

- Мероприятия (добавление и поиск) 

Основная задача скрипта это добавление информации о сотрудников, прикрепление на каком мероприятии они работали, могут и по несколько раз, сколько раз там бывали, заполнение отчета сотрудником, просмотри и одобрение этого отчета админом). Так же можно посмотреть кто и сколько дней работал на определенном мероприятии или кто на каких мероприятиях работал через поиск. 

Можно на фреймворке, можно PHP+MYSQL + BOOTSRAP. Дизайн особый не нужен.

MySQLPHP
9 лет назад
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$95
3 дня
Все хорошо!
Очень доволен сотрудничеством, интересный проект и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад