Модуль для корпоративного e-learning портала на Symfony

Требуется PHP-программист, хорошо знакомый с фреймворком Symfony2, для разработки модуля в корпоративной e-learning системе. Оплата указана ориентировочно, более предметно обсудим после согласования объёма работ с выбранным кандидатом. Приложите, пожалуйста, в почту job [a] me-interactive.net:

1. 3-5 проектов на Symfony, в которых вы принимали участие и укажите, что вы в них делали.

2. Укажите сколько часов в неделю вы можете уделять нашим проектам.