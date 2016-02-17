Парсер к opencart 2.0

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Здравствуйте, нужно создать парсер к opencart 2.0

1 Парсер должен парсить по категориям товары, фотографии, инструкции пдф прикрепленные и быть как модуль встроенным в сайт

2 В парсере дожно настраиваться любой сайт парсить (интернет магазины)

Opencart
9 лет назад
Karfidov
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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