Доработка сайтов на опенкарт

Задание по двум сайтам.

Первый сайт http://goo.gl/KkRGE3

1. В планшетной версии при добавлении товара в корзину увеличивается количество товаров в шапке, но содержимое корзины в шапке не меняется - надо поправить http://prntscr.com/a400sd

2. В самом низу мобильной и планшетной версии сайта должна быть кнопка перехода на ПК-версию (ранее она там была)

Второй сайт http://goo.gl/3WHso1

Список заданий:

1. На главной странице выводятся http://prntscr.com/a28exd краткие описания категорий - которые берутся из дескрипшенов этих категорий, и есть страница http://goo.gl/Ub2Qda куда статичным текстом выводятся категории и их описания.

Нужно в админке у категории ввести 2 новых поля: одно для показа текста на главной, второе для показа текста в каталоге.

Соответственно, каталог http://goo.gl/Ub2Qda должен формироваться автоматом из списка категорий, а не как сейчас из статичного текста.

2. Нужно для статей http://goo.gl/E4HVtG реализовать слайд-блок вывода товаров из заданного для каждой статьи списка категорий - не знаю может готовые модули для этого есть, дизайн не критичен, главное функционал. Главные условия - в коде странице блок вывода товаров должен быть в javascript. Никаких прямых ссылок на товары в коде страницы статьи не должно быть - все в скрипте.

3. Нужно в категориях товаров, к которым привязаны статьи (см пункт 3) под списком товаров до описания вывести ссылки на привязанные статьи http://prntscr.com/a83dyv - внешний вид списка статей не важен - верстальщик потом подправит

4. Нужно у статей http://goo.gl/E4HVtG добавить галочку отображать ее в списке всех статей или нет

5. На странице поиска http://goo.gl/2kkM35 поиск не работает при нажатии кнопки Enter - надо поправить.

Обязательно: умение работать с SFTP

Бюджет не пересматривается в большую сторону - в заявках обязательно писать согласие на указанный бюджет !!!

Оплата либо по факту, либо итеративно - пересылаю всю сумму частями с кодами оплаты - и по завершению частей работы высылаю коды оплаты.