Тематика сайта: IT услуги, Аренда серверов и др. Задачи: 1. Изменения слайдера. Фон и логотип. Логотип есть. 2. Изменить футер. Убрать лишнее. 3. Склеить все страницы. 4. Сделать форму заказа ...
Доработка сайтов на опенкарт
Задание по двум сайтам.
Первый сайт http://goo.gl/KkRGE3
1. В планшетной версии при добавлении товара в корзину увеличивается количество товаров в шапке, но содержимое корзины в шапке не меняется - надо поправить http://prntscr.com/a400sd
2. В самом низу мобильной и планшетной версии сайта должна быть кнопка перехода на ПК-версию (ранее она там была)
Второй сайт http://goo.gl/3WHso1
Список заданий:
1. На главной странице выводятся http://prntscr.com/a28exd краткие описания категорий - которые берутся из дескрипшенов этих категорий, и есть страница http://goo.gl/Ub2Qda куда статичным текстом выводятся категории и их описания.
Нужно в админке у категории ввести 2 новых поля: одно для показа текста на главной, второе для показа текста в каталоге.
Соответственно, каталог http://goo.gl/Ub2Qda должен формироваться автоматом из списка категорий, а не как сейчас из статичного текста.
2. Нужно для статей http://goo.gl/E4HVtG реализовать слайд-блок вывода товаров из заданного для каждой статьи списка категорий - не знаю может готовые модули для этого есть, дизайн не критичен, главное функционал. Главные условия - в коде странице блок вывода товаров должен быть в javascript. Никаких прямых ссылок на товары в коде страницы статьи не должно быть - все в скрипте.
3. Нужно в категориях товаров, к которым привязаны статьи (см пункт 3) под списком товаров до описания вывести ссылки на привязанные статьи http://prntscr.com/a83dyv - внешний вид списка статей не важен - верстальщик потом подправит
4. Нужно у статей http://goo.gl/E4HVtG добавить галочку отображать ее в списке всех статей или нет
5. На странице поиска http://goo.gl/2kkM35 поиск не работает при нажатии кнопки Enter - надо поправить.
Обязательно: умение работать с SFTP
Бюджет не пересматривается в большую сторону - в заявках обязательно писать согласие на указанный бюджет !!!
Оплата либо по факту, либо итеративно - пересылаю всю сумму частями с кодами оплаты - и по завершению частей работы высылаю коды оплаты.
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