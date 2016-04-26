avsievich

Александр Авсиевич avsievich

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
highklassKZ
Ерлан 
35 летЛитва
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
2 балла
7 лет назад
Интернет магазин на Opencart
Не рекомендую как исполнителя. Сказал что сделает за 5 дней, в итоге это растянулось на 18 дней. И то, по истечении этого срока, он не доделал ее до конца, постоянно кормил завтраками. Плюс качество его верстки не соответствовало предоставленному дизайну. Сорвал сроки, постоянные отмазки про сломанный комп и тп. Жалко потраченного времени. Еще в конце начал угрожать. В итоге пришлось искать другого исполнителя, который все сделал с нуля и качественно, а самое главное в срок. Прикрепил всю переписку по проекту: https://yadi.sk/d/3h7aLySZtBABo
В данном пректе все сложилось самым печальным образом. Форс мажор действительно был, но это обсуждалось - продолжать мне или расходимся. А человек поступил самым некрасивым образом. Попросил залить сайт к нему на хостинг и после пиксел-перфект, закрыл доступ к хостингу и "отморозился". Просто вытянули реализацию сложных модулей. Я уже забыл что так бывает. Спустя некоторое время началось стандартная схема, вы затянули, уже другой человек делает, да и вообще давай пока. Т.е не предупреждал, не оплатил , а просто угнал сайт. Берите всегда предоплату с него. Потому как даже если будете делать у себя, можете делать с кем то параллельно. А по-поводу угроз - ложь. Я вполне справедливо отписал, что раз по схеме работаешь, отпишу в обузу хостина ,чтоб удалили сайт и если не будет оплаты - шаблон буду продавать в паблике.
Ответный отзыв
Rush30
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$77
9 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на базе Opencart 2.0
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Исправить ошибки Конроллера модулей OpenCart 1.5.6
Спасибо большое! Быстро помогли исправить важные ошибки. Рекомендую!
Все отлично.
Ответный отзыв
wsmspb
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Не работает корзина на AceShop ( Joomla! + Opencart)
Сделано было все быстро, качественно, обстоятельно. Рекомендую Александра как четкого, обстоятельного и добросовестного специалиста.
Задача поставлена четко. Оплата была произведена в срок. Рекомендую!
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tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Правки на сайте. Движок Опенкарт.
Александр быстро и качественно справился с заданием. Мои наилучшие рекомендации.
Детальное ТЗ, быстрая оплата.С коммуникацией проблем не было.
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