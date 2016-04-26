В данном пректе все сложилось самым печальным образом. Форс мажор действительно был, но это обсуждалось - продолжать мне или расходимся. А человек поступил самым некрасивым образом. Попросил залить сайт к нему на хостинг и после пиксел-перфект, закрыл доступ к хостингу и "отморозился". Просто вытянули реализацию сложных модулей. Я уже забыл что так бывает. Спустя некоторое время началось стандартная схема, вы затянули, уже другой человек делает, да и вообще давай пока. Т.е не предупреждал, не оплатил , а просто угнал сайт. Берите всегда предоплату с него. Потому как даже если будете делать у себя, можете делать с кем то параллельно. А по-поводу угроз - ложь. Я вполне справедливо отписал, что раз по схеме работаешь, отпишу в обузу хостина ,чтоб удалили сайт и если не будет оплаты - шаблон буду продавать в паблике.