Александр Авсиевич avsievichavsievich
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$150
2 балла
7 лет назад
Не рекомендую как исполнителя. Сказал что сделает за 5 дней, в итоге это растянулось на 18 дней. И то, по истечении этого срока, он не доделал ее до конца, постоянно кормил завтраками. Плюс качество его верстки не соответствовало предоставленному дизайну. Сорвал сроки, постоянные отмазки про сломанный комп и тп. Жалко потраченного времени. Еще в конце начал угрожать. В итоге пришлось искать другого исполнителя, который все сделал с нуля и качественно, а самое главное в срок. Прикрепил всю переписку по проекту: https://yadi.sk/d/3h7aLySZtBABo
Ответный отзыв
В данном пректе все сложилось самым печальным образом. Форс мажор действительно был, но это обсуждалось - продолжать мне или расходимся. А человек поступил самым некрасивым образом. Попросил залить сайт к нему на хостинг и после пиксел-перфект, закрыл доступ к хостингу и "отморозился". Просто вытянули реализацию сложных модулей. Я уже забыл что так бывает. Спустя некоторое время началось стандартная схема, вы затянули, уже другой человек делает, да и вообще давай пока. Т.е не предупреждал, не оплатил , а просто угнал сайт. Берите всегда предоплату с него. Потому как даже если будете делать у себя, можете делать с кем то параллельно. А по-поводу угроз - ложь. Я вполне справедливо отписал, что раз по схеме работаешь, отпишу в обузу хостина ,чтоб удалили сайт и если не будет оплаты - шаблон буду продавать в паблике.
$77
9 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
9 баллов
8 лет назад
Спасибо большое! Быстро помогли исправить важные ошибки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично.
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделано было все быстро, качественно, обстоятельно. Рекомендую Александра как четкого, обстоятельного и добросовестного специалиста.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Оплата была произведена в срок. Рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Александр быстро и качественно справился с заданием. Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Детальное ТЗ, быстрая оплата.С коммуникацией проблем не было.