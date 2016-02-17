Решить проблему с сайтом

У нас есть сайт: goo.gl/3DnUS0 (этот сайт на старом хостинге), мы сделали его клон и опубликовали на новом хостинге.

на новом хостинге открывается только главная страница. при переходе на остальные – выдает ошибку "циклическая переадресация".

необходимо исправить эту проблему.

после чего мы хотим выполнить нагрузочное тестирование на клон сайта на новом хостинге. если сайт пройдет тест, то надо будет подключить сертификат к сайту (сейчас он установлен на старом хостинге)

в отклике укажите:

1. "я тру фрилансер", чтобы мы видели, что вы прочитали проект внимательно.

2. сроки

3. стоимость