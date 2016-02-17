Решить проблему с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок261 просмотр

У нас есть сайт: goo.gl/3DnUS0 (этот сайт на старом хостинге), мы сделали его клон и опубликовали на новом хостинге. 

на новом хостинге открывается только главная страница. при переходе на остальные – выдает ошибку "циклическая переадресация". 

необходимо исправить эту проблему. 

после чего мы хотим выполнить нагрузочное тестирование на клон сайта на новом хостинге. если сайт пройдет тест, то надо будет подключить сертификат к сайту (сейчас он установлен на старом хостинге) 

в отклике укажите: 

1. "я тру фрилансер", чтобы мы видели, что вы прочитали проект внимательно. 

2. сроки  

3. стоимость

9 лет назад
it-autolight
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров