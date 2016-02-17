Нужно поправить простой скрипт копирайта. Чтобы скрипт не вырезал теги с копируемого текста. В данный момент при копировании – скрипт вырезает все теги – и ...
Решить проблему с сайтом
У нас есть сайт: goo.gl/3DnUS0 (этот сайт на старом хостинге), мы сделали его клон и опубликовали на новом хостинге.
на новом хостинге открывается только главная страница. при переходе на остальные – выдает ошибку "циклическая переадресация".
необходимо исправить эту проблему.
после чего мы хотим выполнить нагрузочное тестирование на клон сайта на новом хостинге. если сайт пройдет тест, то надо будет подключить сертификат к сайту (сейчас он установлен на старом хостинге)
в отклике укажите:
1. "я тру фрилансер", чтобы мы видели, что вы прочитали проект внимательно.
2. сроки
3. стоимость
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