Создание формы взаимодействия с пользователем на странице

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Необходимо создать форму, которая бы позволяла преобразовать информацию, полученную от пользователя в организованных полях на странице WP сайта, после чего вставляла бы их в Excel файл, и выдавала бы печатную форму в Pdf формате. На странице необходимо организовать предпросмотр документа перед печатью.  

WordPress
9 лет назад
MaximRND
Максим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Goran
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Задание выполнил в срок, выполнил все необходимые поправки. Качеством работы и сроками остался доволен. Разработал по моему ТЗ форму, которая формирует Pdf файл из данных, которые заполняются пользователями в специальной форме. Рекомендую данного исполнителя.
Очень хороший заказчик, очень подробное и понятное ТЗ, работать было очень приятно, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Goran
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад