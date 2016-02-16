Доработка веб приложения на Grails 3

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Закрытнет заявок128 просмотров

Доброго времени суток.

Есть небольшое веб приложение, которое коннектится к твиттеру по Twitter Streaming API, получает твиты, отбрасывает те, в которых нет ссылок на внешние ресурсы, а которые со ссылками - сохраняет в PostgreSQL. Само приложение написано на Grails 3.0.

Есть следующие задачи

  • Черный список авторов твитов.
  • Черный список URLов.
  • Белый список URLов.
Эти функции должны быть доступны в админке веб приложения (сама админка уже есть).

Нужен человек, который имеет хороший опыт разработки вообще и опыт работы с Grails в частности (либо опыт Spring MVC и желание быстро разобраться с Grails 3). Нужно выполнить эти задачи с должным качеством​ в разумные сроки (дайте свою оценку), не затягивая.

Подробнее - в документе. Пожалуйста, прочитайте его, до того, как отправлять заявку. Чтобы я знал, что вы не спамите - напишите ключевое слово. Ожидаю от вас вопросов по проекту. Спасибо.

PostgreSQL
9 лет назад
imikh
Игорь 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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