Доработка веб приложения на Grails 3

Доброго времени суток.

Есть небольшое веб приложение, которое коннектится к твиттеру по Twitter Streaming API, получает твиты, отбрасывает те, в которых нет ссылок на внешние ресурсы, а которые со ссылками - сохраняет в PostgreSQL. Само приложение написано на Grails 3.0.

Есть следующие задачи

Черный список авторов твитов.

Черный список URLов.

Белый список URLов.

Эти функции должны быть доступны в админке веб приложения (сама админка уже есть).

Нужен человек, который имеет хороший опыт разработки вообще и опыт работы с Grails в частности (либо опыт Spring MVC и желание быстро разобраться с Grails 3). Нужно выполнить эти задачи с должным качеством​ в разумные сроки (дайте свою оценку), не затягивая.

Подробнее - в документе. Пожалуйста, прочитайте его, до того, как отправлять заявку. Чтобы я знал, что вы не спамите - напишите ключевое слово. Ожидаю от вас вопросов по проекту. Спасибо.