использую бесплатный шаблон kuhnya.vuyute.ru/ на платном ресурсе LPmotor. хочу сделать свой конструктор лейдинг с возможностью копирования и дальнейшем размещением на своем хостинге. главное условие – конструктор должен быть с таким же простым функционалом( с возможностью смены информации не заходя в панель управления на хостинге) и набором сменных блоков. предполагаю что подобное существует в интернете в бесплатном формате, и учитывая что особой индивидуальности не требуется ,можно воспользоваться готовым шаблоном а не создавать эксклюзив.

ТЗ:

поиск или создание конструктора для лендинг пейдж с адаптивным дизайном и функционалом близким к тому что есть сейчас.

перенос информации с сайта kuhnya.vuyute.ru/ на новый( весь контент в наличие)

покупка доменного имени для сайта и его регистрация на моё имя ( имя сайта останется прежним)

размещение сайта на моём хостинге и его запуск