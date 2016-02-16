Лендинг пейдж

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Закрыт2 заявки161 просмотр

использую бесплатный шаблон kuhnya.vuyute.ru/ на платном ресурсе  LPmotor. хочу сделать свой конструктор лейдинг с возможностью копирования и дальнейшем размещением на своем хостинге. главное условие – конструктор должен быть   с таким же простым функционалом( с возможностью смены информации не заходя в панель управления на хостинге) и набором сменных блоков. предполагаю что подобное существует в интернете в бесплатном формате, и учитывая  что особой индивидуальности не требуется ,можно воспользоваться готовым шаблоном а не создавать эксклюзив.  

ТЗ:  

поиск или создание конструктора для лендинг пейдж с адаптивным дизайном и функционалом близким к тому что есть сейчас. 

перенос информации с сайта kuhnya.vuyute.ru/  на новый( весь контент в наличие) 

покупка доменного имени для сайта и его регистрация на моё имя ( имя сайта  останется прежним) 

размещение сайта на моём хостинге и его запуск

9 лет назад
manemeb
54 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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